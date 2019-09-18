Эр-Рияд продемонстрировал, чем было атаковано месторождение Хурайс

Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире четыре крылатые ракеты, которые использовались для атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что обломки атаковавших иранских ракет показал представитель минобороны Турки аль-Малики в прямом эфире местных телеканалов.

Он сообщил, что месторождение Хурейс было атаковано четырьмя крылатыми ракетами, пронесшимися с севера на юг.

До этого производство и экспорт нефти Саудовской Аравии пострадали из-за атак беспилотников. Производство нефти сократилось на 5 млн баррелей в день, что составляет почти половину объема нефтяной добычи Саудовской Аравии на сегодняшний момент.