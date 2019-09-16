Власти протестируют на россиянах 4-дневную рабочую неделю

Замминистра экономического развития Петр Засельский заявил, что на ближайшем совещании в Минтруде обсудят введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях. Об этом информируют «Известия».

Он отметил, что конкретные критерии перехода пока не сформулированы. Окончательные выводы по данной инициативе сделают лишь после практического эксперимента на достаточном количестве компаний.

Уточняется, что 4-дневка будет введена лишь нанекоторых предприятиях.

«На предприятиях работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — пояснил Засельский.

Только после завершения тестирования нововведения в пилотном режиме Минтруд сможет делать выводы о дальнейшей судьбе инициативы.

Ранее Орешкин рассказал, при каких условиях возможно сокращение рабочей недели.