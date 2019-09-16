Новак отреагировал на атаки на саудовские НПЗ

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такие инциденты влияют на энергетическую безопасность в целом. Он подчеркнул, что планирует в понедельник, 16 сентября, поговорить с коллегой из Саудовской Аравии Абделем Азиз бен Сальманом об этих инцидентах.

Также он добавил, что необходимо оценить нанесенный ущерб. После этого, возможно, будет созвано внеочередное заседание комитета ОПЕК+.

Российский министр заверил, что дефицит нефти, который может возникнуть из-за ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт из коммерческих запасов на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует восстановить добычу потерянной после атаки нефти.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.