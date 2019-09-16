Цены на нефть взлетели из-за сокращения саудовской добычи

Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после сокращения добычи в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что максимум роста возрос до 19%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель в первые минуты торгов. К закрытию она опустилась до $69,91 за баррель. При этом к прошлому закрытию она стоила чуть больше $60,15 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на открытии достигали $63,47, к закрытию они снизились до $60,09 баррель. На момент предыдущего закрытия она обходилась в $54,8 за баррель.