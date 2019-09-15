РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском энергетическом секторе.

Отмечается, что это станет возможно при условии законодательного принятия принятия Украиной европейских энергетических норм.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей», — поясняет источник.

Уточняется, что согласно новым правилам даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок.

Ранее сообщалось, что премьер Украины Алексей Гончарук заявил о готовности Киева к переговорам с РФ по транзиту газа.