Греф предсказал России «сырьевой шок»

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, страну ждут огромные вызовы, такие как сырьевой шок. Он пояснил, что под этим термином подразумевает снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение ее предложения.

Такой процесс может привести к сильному опущение цен на нефть. Так, они могут стать ниже, чем цена отсечения.

Греф также добавил, что России стоит начать подготовку к таким большим рискам. В связи с этим, на первый план выходит вопрос диверсификации экономики.

Согласно его словам российский лидер Владимир Путин поможет провести необходимые в этом свете реформы.

Ранее в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян.