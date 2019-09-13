Рубль вырос к доллару и снизился к евро утром, 13 сентября, на фоне коррекционного роста европейской валюты в район $1,11. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Согласно расчету «завтра» на 10.04 по мск, курс доллара снизился на 12 копеек и достиг 64,58 рубля. По этому же расчету курс евро вырос на 9 копеек и составил 71,68 рубля.

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Отмечается, что стоимость нефти утром, 13 сентября, снизилась на 0,03% — до $60,36 за баррель по марке Brent.

Ранее сообщалось, что рубль вырос к доллару и евро.