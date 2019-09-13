Украина намерена присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев намерен присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам премьера, власти Украины заинтересованы в эстонском опыте интеграции в энергетический рынок Европы.

Он также отметил, что украинская сторона готова отказаться от советских трудового и жилищного кодексов, принятых в 1960-х годах.

Гончарук также добавил, что Украина и Эстония обладают общим историческим опытом и в связи с этим выразил надежду, что Киев окажется в «европейской семье», и страны смогут встретиться уже в рамках объединения.

Ранее ЕС продлил санкции против России ради Украины.