Украина намерена присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году
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Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев намерен присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд.
По словам премьера, власти Украины заинтересованы в эстонском опыте интеграции в энергетический рынок Европы.
Он также отметил, что украинская сторона готова отказаться от советских трудового и жилищного кодексов, принятых в 1960-х годах.
Гончарук также добавил, что Украина и Эстония обладают общим историческим опытом и в связи с этим выразил надежду, что Киев окажется в «европейской семье», и страны смогут встретиться уже в рамках объединения.