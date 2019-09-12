Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Министр энергетики России Александр Новак высказался по поводу решения суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Новак заявил, что юристы Минэнерго России занимаются проработкой данного решения на уровне министров компании, а также на уровне министерства энергетики.

Как отметил он, подробные комментарии будут даны после заключения европейской инстанции.

Кроме того Новак подчеркнул, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа.

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal.