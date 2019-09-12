Бюро кредитных историй не получит данные о доходах россиян, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков заявил, что бюро кредитных историй (БКИ) не получит данные о доходах россиян, сообщает РИА «Новости».

По словам Аксакова, законопроект действительно существует и предоставление информации должно осуществляться по согласованию заемщика.

«Сам показатель долговой нагрузки будет формировать кредитор, потому что информацию о доходах заемщик предоставляет в банк», — уточнил он.

Также депутат добавил, что в показателе долговой нагрузки есть числитель и знаменатель и БКИ будут рассчитывать числитель.

До этого стало известно, что показатель долговой нагрузки заемщиков будут рассчитывать бюро кредитных историй, а не банки.