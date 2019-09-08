Трамп боится ухудшения экономический ситуации в США

Американский президент Дональд Трамп боится, что он не победит в президентской гонке в 2020 году, в случае ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, Трамп поделился своими переживаниями с приближенными. Президент предполагает что в 2020 году экономика в США станет слабой. Он и его помощники даже позвонили крупным бизнесменам, убеждая их в том, что ситуация в экономике Соединенных Штатов под контролем и все хорошо, добавили источники.

Кроме того, Трамп потребовал, чтобы в ближайшее время были разработаны меры, направленные на повышение доверия американцев. Известно, что один из рассматриваемых шагов — снижение базовой процентной ставки центрального банка страны.

Ранее сообщалось, что в США подозревают Трампа в попытках заставить Украину помочь ему переизбраться.