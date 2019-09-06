Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
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Банк России принял решение о снижении ключевой ставки, информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых.
Предыдущее снижение ставке произошло в июне. Тогда она тоже была уменьшена на 0,25 пункта. Тогда же Банк России предупредил о возможном падении в будущем. Кроме того, была озвучена возможность перехода до середины 2020 года к нейтральной денежно-кредитной политике.
Ранее ЦБ и Минфин анонсировали публичное обсуждение cистемы пенсионных накоплений.