Первый зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко прокомментировал законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, сообщает ФАН.

По его мнению, российским негосударственным пенсионным фондам (НПФ) стоит более активно проявлять себя, чтобы предыдущий опыт этой инициативы не повторился. В прошлом НПФ разочаровали большую часть населения России.

«Нужно показывать больше примеров из западных стран, когда бабушки и дедушки путешествуют по миру благодаря дополнительной пенсии из НПФ», — говорит он.

Да этого, в 2019 году, была запущена пенсионная реформа. В процессе ее реализации выхода на пенсию будет становиться больше. К 2028 году он должен достичь 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако граждане, заключившие договора с НПФ до 1 января 2019 года, смогут получить выплаты негосударственной пенсии по старым пенсионным границам, на пять лет меньше — 60 и 55 лет.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.