В Госдуме прокомментировали законопроект о выплате частных пенсий

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании... Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
РИА «Новости»

Первый зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко прокомментировал законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, сообщает ФАН.

По его мнению, российским негосударственным пенсионным фондам (НПФ) стоит более активно проявлять себя, чтобы предыдущий опыт этой инициативы не повторился. В прошлом НПФ разочаровали большую часть населения России.

«Нужно показывать больше примеров из западных стран, когда бабушки и дедушки путешествуют по миру благодаря дополнительной пенсии из НПФ», — говорит он.

Да этого, в 2019 году, была запущена пенсионная реформа. В процессе ее реализации выхода на пенсию будет становиться больше. К 2028 году он должен достичь 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако граждане, заключившие договора с НПФ до 1 января 2019 года, смогут получить выплаты негосударственной пенсии по старым пенсионным границам, на пять лет меньше — 60 и 55 лет.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.