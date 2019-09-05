Украинцы тратят почти половину доходов на еду, выявило исследование

По данным Государственной службы статистики Украины, жители страны тратят на питание 45,6% своих доходов, сообщает «Униан».

По данным за первый квартал 2019 года, средние расходы украинцев на продукты составили 3749,26 грн (9872 руб.) в месяц. 22% из них идут на покупку мяса. Городские жители тратят на питание 46,6%, сельские — 43,2%.

При этом отмечается, что из непродовольственных расходов 31,1% трат украинцев составляет оплата услуг.

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