Эксперт: проект Дальневосточного СПГ нацелен на будущий спрос

Действующие мощности по производству сжиженного природного газа не помешают развитию проекта Дальневосточного СПГ, ведь производимые объем уже поглощаются рынком, а проект «Роснефти» нацелен на будущий спрос, считает старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов.

«Здесь главными конкурентами выступают проекты, которые сегодня также готовятся к принятию инвестиционного решения: это, прежде всего, СПГ-проекты в США, в Африке и на Ближнем Востоке», - говорит эксперт.

По его мнению, у Дальневосточного СПГ есть целый ряд весомых преимуществ.

«Проект оптимально позиционирован с точки зрения размещения продукции: его целевые рынки – это традиционные импортеры СПГ в Северо-Восточной Азии — Япония, Корея и Китай, а также возможно несколько более удаленные растущие рынки — Индия, Таиланд и Сингапур. И здесь Дальневосточный СПГ имеет преимущества за счет короткого транспортного плеча в 1-3 дня доставки», - поясняет Суверов.