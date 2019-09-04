Орешкин назвал необходиммые условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Два перехода на четырехдневную рабочую неделю нужно выполнить два условия, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, дискуссию о сокращенной рабочей неделе можно развить в том случае, если уровень дохода населения станет выше, а также увеличится производительность труда.

Кроме того, если реализовать эти условия, то можно будет говорить и о других трудовых инновациях.

Орешкин не назвал возможные сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю, однако отметил, что задачи нужно решать поэтапно.

Министр добавил, что важно сконцентрироваться на задаче повышения доходов населения.

Ранее сообщалось, что возможное сокращение рабочей недели прокомментировали в Совфеде.