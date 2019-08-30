СМИ оценили новый российский МС-21

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Российская сторона продемонстрировала потенциальным клиентам новый пассажирский лайнер МС-21, пишет The South China Morning Post.

Отмечается, что воздушное судно было показано на авиасалоне МАКС-2019. Президент России Владимир Путин открыл его официально в присутствии турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Робота над этим лайнером продолжалась десять лет и сопровождалась многочисленными задержками. Самолет предназначен для средних линий протяженности, вмещает 211 пассажиров и может покрыть 6 тыс. км, что позволяет летать из Москвы в любой город Европы.

В компании-производителе заявили, что на авиасалоне было заключено несколько соглашений. Данные на сайте говорят о подписании контрактов на производство 175 самолетов, заказчиками которых выступают преимущественно компании из России. Конкурентами нового пассажирского лайнера будут Airbus A320 и Boeing-737. Первый полет был совершен в 2017 году, но серийное производство было отложено из-за санкций. Главными зарубежными рынками для сбыта лайнера являются Латинская Америка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.