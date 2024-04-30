Стало известно об обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры в Херсонской области

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Херсонской области 39 артиллерийских ударов за сутки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Так, в светлое время суток они нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов, а ночью зафиксировали еще 19 прилетов.

Всего артиллерия ВСУ обстреляла шесть населенных пунктов: Каховку, Новую Каховку, Князе-Григоровку, Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные готовы к возможным провокациям со стороны Украины в ряде прифронтовых населенных пунктов в предстоящие майские праздники.

Он также отметил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные с 2014 года совершают какие-то диверсии и провокации на большие праздники.

Ранее стало известно о том, как ВСУ могут использовать дальнобойный вариант ракет ATACMS.