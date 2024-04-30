В Белгороде в третий раз за день объявили воздушную тревогу

Белгород и Белгородский район в третий раз с ночи 30 апреля попали под угрозу ракетного обстрела. Об этом местных жителей предупредил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Горожан, находящихся дома, попросили укрыться в помещениях без окон, а тех, кто находится на улице — как можно скорее попасть в безопасное место.

В первый раз воздушную тревогу 30 апреля объявили в 01:19, она действовала около получаса. Затем сигнал вновь заработал в 07:29 — его также отменили спустя 30 минут. По словам Гладкова, в это время в регионе сработала система ПВО, которая уничтожила некий воздушный объект.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

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