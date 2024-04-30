Россияне стали чаще строить дома сами

За год число россиян, решивших строить дом своими силами, рекордно выросло — более чем в два раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Одной из причин такого резкого скачка интереса к самостоятельному строительству стало подорожание готовых объектов. Цены на загородные дома по сравнению с апрелем 2023 года выросли на 15-17%. Еще один фактор — возможность получить льготную ипотеку.

«Ипотека с господдержой привела к настоящему буму строительства индивидуальных домов собственными силами. Это единственная льготная ипотечная программа из существующих сейчас, позволяющая получить кредит на строительство дома таким способом», — отметила исполнительный директор «Этажей» Регина Дыдалина.

Срок действия этой льготной программы заканчивается 1 июля 2024 года.

До этого россиян предупредили, что стройматериалы до конца весны могут подорожать на 17–32%.

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