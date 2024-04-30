В Ленобласти на платформе нашли ребенка с аутизмом без верхней одежды

Машинист из Ленобласти обнаружил на станции несовершеннолетнего. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в Гатчинском районе, на платформе Семрино. Работники обратили внимание на мальчика без одежды, после чего передали его полиции.

Выяснилось, что 12-летний ребенок находится в розыске как ушедший от родителей. Известно, что у несовершеннолетнего аутизм. Его передадут матери и отцу.

До этого в Алтайском крае пропала девочка. Ребенок ушел из дома, но так и не вернулся. Спустя некоторое время волонтеры стали искать ребенка. В результате школьницу нашли в одной из торговых точек села, где она уснула. Работники не заметили гостью и закрыли магазин, где девочку обнаружили утром.

Ранее в московском парке в пакете обнаружили новорожденного ребенка.