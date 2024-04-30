Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти на платформе нашли ребенка с аутизмом без верхней одежды

В Ленобласти находящегося в розыске мальчика-инвалида нашли на ж/д платформе

close
100%
Freepik

Машинист из Ленобласти обнаружил на станции несовершеннолетнего. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в Гатчинском районе, на платформе Семрино. Работники обратили внимание на мальчика без одежды, после чего передали его полиции.

Выяснилось, что 12-летний ребенок находится в розыске как ушедший от родителей. Известно, что у несовершеннолетнего аутизм. Его передадут матери и отцу.

До этого в Алтайском крае пропала девочка. Ребенок ушел из дома, но так и не вернулся. Спустя некоторое время волонтеры стали искать ребенка. В результате школьницу нашли в одной из торговых точек села, где она уснула. Работники не заметили гостью и закрыли магазин, где девочку обнаружили утром.

Ранее в московском парке в пакете обнаружили новорожденного ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами