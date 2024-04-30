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В Раменском загорелся склад с полиэтиленом

МЧС: склад с полиэтиленом горит на 2 000 квадратных метров в Раменском

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Shutterstock

Складское помещение с полиэтиленом загорелось в подмосковном Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. о. Раменский, п. РАОС, квартал 40322, стр. 575б. Происходит горение складского помещения. Внутри склада находятся пластиковые трубы. Площадь пожара — 2 000 кв. метров», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

27 апреля трамвай с пассажирами загорелся во время движения по маршруту в Санкт-Петербурге.

До этого в Краснодарском крае между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона муниципального унитарного предприятия (МУП) «Универсал».

26 апреля в Невинномысске Ставропольского края произошел крупный пожар на центральном рынке.

Ранее в Нижнем Тагиле также произошел крупный пожар.

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