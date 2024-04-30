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Сальдо рассказал о потерях ВСУ за сутки в Запорожской области

Сальдо: бригады ВСУ потеряли до 45 человек в районах Степногорска и Преображенки

За сутки российская группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 3-й и 118-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах города Степногорск и села Преображенка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в результате обстрела противник потерял до 45 солдат, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

До этого российские войска уничтожили расчет FPV-дронов и укрепленную позицию вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Белгородской областью. По данным ведомства, позиции ВСУ выявил экипаж боевой машины БМП-3, которому и удалось поразить позицию украинских войск.

Также южная группировка российских войск уничтожила военную технику и боеприпасы ВСУ на Донецком направлении. Отмечается, что склад боеприпасов и технику ВСУ поразили операторы ударных FPV-дронов первого армейского корпуса группировки.

Ранее в США рассказали, когда может произойти крах обороны ВСУ.

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Операция на Украине
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