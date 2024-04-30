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«Выглядит удручающе»: названы главные проблемы «Зенита»

Экс-игрок Колыванов: «Зенит» играет без эмоций, без страсти к победе

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов критически оценил состояние петербургского «Зенита» в двух последних играх Российской премьер-лиги (РПЛ) и выделил проблемы команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» выглядит удручающе. Не показывает того, что должен. Команда играет без эмоций, нет страсти к победе. Глаза не горят, как будто мотивации не хватает. Хотя с таким подбором футболистов они в каждой игре должны по семь моментов создавать. А вчера создали полмомента за всю игру. Нет давления и прессинга, в команде нет лидера, который может заразить остальных темпераментом», — заявил Колыванов.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее дочь Семака пристыдила фанатов «Зенита».

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