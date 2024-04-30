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Рудковская вспомнила, как друг «отжал» у нее картофельный завод

Продюсер Рудковская заявила, что привлечет к уголовной ответственности знакомого

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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская призналась, что лучшему другу ее супруга «светит серьезная уголовка» из-за того, что мужчина незаконно присвоил картофельный завод пары. Этой историей жена фигуриста Евгения Плющенко поделилась в Telegram-канале.

«Сначала он вошел в доверие к нему [мужу], потом ко мне, к детям, когда они еще были маленькие. И незаконным путем на полном доверии «отжал» мой уютный картофельный заводик в Кассимове, сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще 2 раза перепродать, со мной не рассчитавшись», — призналась женщина.

Она заявила, что знакомый уверяет, что отдаст долг за завод. Однако, призналась Рудковская, подобные обещания бывший друг высказывает уже на протяжении 10 лет.

«И на что люди надеются, особенно когда они обманывают своих близких? Это отвратительно, даже когда страдает чужой человек, а кидать друзей и родственников это совсем дно», — возмутилась Рудковская.

Недавно сообщалось, что Евгений Плющенко перенес операцию на позвоночнике. Это, по признанию спортсмена, пятое подобное хирургическое вмешательство.

Ранее Чехова пожаловалась, что ее сын Соломон не поступил в школу.

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