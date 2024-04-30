НАТО провело учения по защите Латвии

Солдаты 14 стран НАТО на мартовских учениях «Хрустальная стрела» отрабатывали защиту Латвии от возможного вторжения. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal (WSJ).

Газета рассказала, что в рамках учений предполагаемый противник перешел через российско-латвийскую границу и двинул войска по направлению к Риге. Перед военными НАТО поставили задачу вытеснить «врага» из вымышленного государства Оккакус в болота, чтобы его танки завязли.

Отмечается, что во время отработки действий по обороне войска альянса столкнулись с двумя проблемами. Первая — не все солдаты Латвии в достаточной мере владели английским или французским, основными языками НАТО. Вторая — система связи работала с перебоями.

До этого в Финляндии сообщали, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, проходят армейские учения НАТО Arrow («Стрела»). Тренировки идут на полигоне Похьянканка в гарнизоне Ниинисало, который является базой артиллерийской бригады подразделения финской армии.

Ранее стало известно, что НАТО планирует создать учебные миссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке.