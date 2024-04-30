Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО провело учения по защите Латвии

WSJ: НАТО на мартовских учениях отрабатывало отражение нападения на Латвию

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Солдаты 14 стран НАТО на мартовских учениях «Хрустальная стрела» отрабатывали защиту Латвии от возможного вторжения. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal (WSJ).

Газета рассказала, что в рамках учений предполагаемый противник перешел через российско-латвийскую границу и двинул войска по направлению к Риге. Перед военными НАТО поставили задачу вытеснить «врага» из вымышленного государства Оккакус в болота, чтобы его танки завязли.

Отмечается, что во время отработки действий по обороне войска альянса столкнулись с двумя проблемами. Первая — не все солдаты Латвии в достаточной мере владели английским или французским, основными языками НАТО. Вторая — система связи работала с перебоями.

До этого в Финляндии сообщали, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, проходят армейские учения НАТО Arrow («Стрела»). Тренировки идут на полигоне Похьянканка в гарнизоне Ниинисало, который является базой артиллерийской бригады подразделения финской армии.

Ранее стало известно, что НАТО планирует создать учебные миссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами