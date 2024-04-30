Стало известно, что ряд стран Запада предложил сократить продажу оружия Израилю

Страны Запада высказали предложение сократить продажу вооружений Израилю в целях урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Западные страны сейчас предлагают сократить продажу оружия Израилю и даже ограничить его доступ к технологиям», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что контактная группа, созданная Организацией исламского сотрудничества и Лигой арабских государств для прекращения боевых действий в секторе Газа, а также представители «некоторых западных стран» недавно провели встречи и «важные переговоры в Эр-Рияде» по урегулированию палестино-израильского кризиса.

Газета пишет, что ограничение воздушного пространства также входит в число предложений помимо сокращения продажи оружия израильской армии.

30 апреля палестинскому движению ХАМАС поступило предложение от Египта по освобождению 33 заложников, которые удерживаются в секторе Газа. По имеющимся сведениям, Египет предложил освободить заложников в обмен на временное приостановление боевых действий в Газе. В подготовке этого предложения участвовал Израиль, хотя израильские власти не согласны с ним полностью.

Ранее Кэмерон оценил предложения Израиля по перемирию с ХАМАС как «очень щедрые».