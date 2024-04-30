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В России выросло число финансовых пирамид

ЦБ: число интернет-проектов с признаками финпирамид за год выросло на 70%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Банк России в первом квартале зафиксировал резкий рост числа интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Их количество по сравнению с аналогичным периодом 2023-го увеличилось на 70%, до 728. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В 99% случаев нарушители привлекали деньги россиян под видом инвестиций. В качестве площадок для подобных схем активно используются соцсети и каналы в Telegram, предупредили в ЦБ.

Кроме того, за январь — март было выявлено 746 нелегальных кредиторов, что на 48% больше чем годом ранее. Для продвижения своих услуг такие организации чаще всего выбирают «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Число выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выросло почти в 1,5 раза.

Всего с начала года Центробанк выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности. Показатель на 54% превышает прошлогодний.

Ранее россиянам рассказали, что делать при поступлении на карту «денег из ниоткуда».

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