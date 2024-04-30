В НАТО оценили риск нападения России на альянс

Планировщики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем «прямое вторжение» России в страну — участницу альянса. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем», — говорится в статье.

Отмечается, что серьезным разногласием в НАТО считается различие во взглядах стран-участниц на угрозы. По данным американской газеты, НАТО указывает, что терроризм и Россия представляют собой основные угрозы, но многие чиновники Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем угрозой РФ.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Руководитель организации добавил, что НАТО заплатит наибольшую цену в случае победы РФ в украинском конфликте. В подобной ситуации странам — членам Североатлантического альянса придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.

29 апреля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО не выполнил два важных пункта по поддержке армии страны.

Ранее в Совфеде предупредили об угрозе войны с НАТО.