В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

О взрывах сообщили местные издания, позднее эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. В 9:55 в регионе была объявлена воздушная тревога.

29 апреля в Харькове восстановили ТВ-вещание после разрушения телевышки.

До этого подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по электроподстанции в Харьковской области.

По данным канала, сейчас в городе работают все четыре мультиплекса и распространяются программы 34 общенациональных и трех регионально-местных вещателей.

250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров 22 апреля, к следующему дню она полностью разрушилась.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.