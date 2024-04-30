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На Кавказе семья остановилась для фото и лишилась сына из-за упавшего сухого дерева

На Кавказе сухое дерево придавило маленького ребенка

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Телеграм-канал «Mash Gor»

Ребенок из Саратова пострадал во время отдыха с семьей на Кавказе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на Домбае. На кадрах с места происшествия заметно, как семья бежит в машину, но в какой-то момент дерево резко приземляется прямо на пятилетнего мальчика. После этого взрослые стали громко кричать и хвататься за голову.

Приехавшие на место медики спасти пациента не смогли.

Известно, что родители остановились, чтобы сделать несколько фото на природе. По словам местных жителей, на территории, где проезжала семья, много сухих деревьев. Это место популярно у путешественников, но на ситуацию не обращают должного внимания.

До этого в Красногорске дерево рухнуло на детскую площадку. В момент инцидента на одном из аттракционов находилась двухлетняя девочка. Из-за ветра березу повалило на качели.

Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. В прокуратуре организовали проверку после произошедшего, направленную на установление причин произошедшего.

Ранее в Волгограде обрушившийся балкон жилого дома едва непридавил прохожих.

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