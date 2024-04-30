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Герцогиня Эдинбургская посетила Украину и встретилась с Зеленским

Офис Зеленского: член королевской семьи Британии посетил Украину впервые с 2022-го

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Frank Augstein/AP

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Украину и провела переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и его женой Еленой, это первый с начала СВО визит члена королевской семьи Британии на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса Зеленского.

Отмечается, что герцогиня Эдинбургская Софи является меной принца Эдуарда, брата короля Великобритании Карла III.

«Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Киеве вчера встретились с ее королевским высочеством герцогиней Эдинбургской Софи», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal заявил, что Лондон продолжит предоставлять Украине военную помощь текущего уровня по крайней мере до конца десятилетия.

Ранее в Британии оценили выставку трофейной техники НАТО в Москве.

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