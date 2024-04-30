Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кучеров в ярости сломал клюшку о борт в матче НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров на эмоциях сломал клюшку о борт в матче НХЛ

close
100%
John E. Sokolowski/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров эмоционально отреагировал на неудачи команды в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

В одном из эпизодов Кучеров, который находился на скамейке запасных, яростно ударил клюшкой о борт и сломал снаряд пополам. «Тампа» проиграла матч со счетом 1:6, российский хоккеист записал на свой счет результативную передачу. При этом дважды арбитр матча отменял голы «Лайтнинг» в этом поединке — с нарушением правил ворота поражали Михаил Сергачев и Этони Чирелли.

На счету Кучерова 151 очко в нынешнем сезоне с учетом регулярного чемпионата (144) и плей-офф (7). Этот показатель является рекордным среди российских хоккеистов. Прежний рекорд принадлежал также Кучерову, который в четвертой игре серии набрал три очка и обошел по этому показателю нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (149).

«Тампа», которая в последние годы дважды подряд брала Кубок Стэнли (2020, 2021) в этот раз не сумела преодолеть первую стадию плей-офф НХЛ. «Флорида» оказалась сильнее и выиграла серию с результатом 4-1.

Ранее российский вратарь вошел в шорт-лист из трех претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами