Кучеров в ярости сломал клюшку о борт в матче НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров эмоционально отреагировал на неудачи команды в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

В одном из эпизодов Кучеров, который находился на скамейке запасных, яростно ударил клюшкой о борт и сломал снаряд пополам. «Тампа» проиграла матч со счетом 1:6, российский хоккеист записал на свой счет результативную передачу. При этом дважды арбитр матча отменял голы «Лайтнинг» в этом поединке — с нарушением правил ворота поражали Михаил Сергачев и Этони Чирелли.

На счету Кучерова 151 очко в нынешнем сезоне с учетом регулярного чемпионата (144) и плей-офф (7). Этот показатель является рекордным среди российских хоккеистов. Прежний рекорд принадлежал также Кучерову, который в четвертой игре серии набрал три очка и обошел по этому показателю нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (149).

«Тампа», которая в последние годы дважды подряд брала Кубок Стэнли (2020, 2021) в этот раз не сумела преодолеть первую стадию плей-офф НХЛ. «Флорида» оказалась сильнее и выиграла серию с результатом 4-1.

Ранее российский вратарь вошел в шорт-лист из трех претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ.