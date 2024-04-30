Россияне стали чаще заказывать товары для спорта из-за рубежа

За последний год россияне стали на 16% чаще заказывать биологически активные добавки (БАДы) и спортивные товары из-за рубежа. Об этом свидетельствует исседование CDEK.Shopping. Копия есть у «Газеты.Ru».

«Результаты опросов показывают, что россияне стали больше внимания уделять своему здоровью», — отмечают аналитики.

Среди наиболее востребованных брендов БАДов выделяются Now Foods, California Gold Nutrition и Solgar. Часто заказываются витамин D3, Омега-3, цинк с L-карнозином для желудка, мио-инозитол и D-хиро-инозитол для женского здоровья. Для детей популярны препараты с витамином D3, а также комплексы для иммунитета и нервной системы. Растёт спрос на добавки с коллагеном для опорно-двигательного аппарата.

В сфере спортивных товаров лидируют кроссовки Nike и ASICS. Мужчины чаще всего заказывают утяжелённые скакалки, пояса для тяжёлой атлетики и другой инвентарь для силовых и кардиотренировок. Женщины предпочитают товары для фитнеса, йоги, коврики, тренажёры для пресса и разные модели кроссовок Nike.

«Также среди популярных товаров у россиян — гаджеты для здоровья и спорта: умные часы, массажёры для тела и глаз», — рассказали в CDEK.Shopping.

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