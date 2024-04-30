Мизулина о концерте Hofmannita: «Возникнут вопросы у правоохранительных органов»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила в своем Telegram-канале, что у правоохранительных органов возникнут вопросы к рэперше Hofmannita после скандального концерта в Москве.

Она поделилась скриншотами сообщений фанаток экс-участницы «Пацанок», в котором девушку обвинили в употреблении запрещенных веществ перед концертом, потасовками с блогерами, швырянии телефонов и другом. Подписчики Мизулиной рассказали, что поклонницы рэперши ушли с синяками после концерта, от нее «воняло спиртом», а также девушка целовалась с другими фанатками во время выступления.

«Флаг России тут явно лишний», — подытожила Мизулина.

Общественный деятель обратила внимание, что на экране во время концерта Hofmannita буквы ее имени были оформлены в стилистике российского триколора.

Недавно сообщалось, что рэперша Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) разбила несколько телефонов во время своего концерта в Москве. Сама рэперша в Telegram-канале поблагодарила поклонников за концерт и призналась, что показала на прошедшем мероприятии, «кто настоящая рок-звезда».

Ранее стало известно, что барабанщик «Коррозии металла» уходит из группы после облавы в России.