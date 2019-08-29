Президент Грузии заявила о желании уменьшить зависимость от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что стране нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить свою экономическую зависимость от России, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от России и диверсифицировать наш рынок для укрепления независимости», — сказала она.

Зурабишвили также добавила, что государству необходимо в полной мере пользоваться преимуществами соглашения о свободной торговле. Для этого стоит создать специальный финансовый инструмент.

Президент также отметила, что Грузия ассоциирует себя с европейскими государствами, Россия лишь пытается добиться того, что Грузия «потеряет три своих достижения: стабильность, демократию и европейский выбор».

Ранее президент Грузии рассказала, что может возобновить диалог с Россией.