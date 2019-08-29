Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах

Президент России Владимир Путин предложил увеличить заработную плату в территориальных подразделениях федеральных ведомств. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым президент заметил, что в территориальных подразделениях федеральных органов страны зарплаты часто ниже, чем в региональных органах.

По словам Осипова, средний уровень заработной платы в Забайкальском крае составляет 35 тыс. рублей. Кроме этого, в органах региона не хватает сотрудников.

Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.

Ранее сообщалось, что Путин встревожен медленным ростом реальных доходов граждан.