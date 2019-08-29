Эквадор привез в Россию бананы с переносчиком холеры
Прибывшую партию бананов из Эквадора в морской порт Новороссийска вернули обратно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.
Причиной срочного возврата 25 тонн бананов стала найденная в плодах многоядная муха-горбатка, которая переносила холеру.
Как отмечается, эксперты нашли ее при осмотре фруктов на таможне. В пресс-службе добавили, что это первый случай выявления карантинного для России объекта в бананах.
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