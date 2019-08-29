Эквадор привез в Россию бананы с переносчиком холеры

Прибывшую партию бананов из Эквадора в морской порт Новороссийска вернули обратно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Причиной срочного возврата 25 тонн бананов стала найденная в плодах многоядная муха-горбатка, которая переносила холеру.

Как отмечается, эксперты нашли ее при осмотре фруктов на таможне. В пресс-службе добавили, что это первый случай выявления карантинного для России объекта в бананах.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке острой кишечной инфекции в Мариуполе.