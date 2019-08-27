Минимальный размер пенсий повысят в Москве

Минимальную пенсию для московских пенсионеров повысят на две тысячи рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги президиума правительства столицы.

Уточняется, что общая минимальная сумма вместе с доплатой будет составлять 19,5 тыс. руб. Ее начнут выплачивать с 1 сентября 2019 года. Пересчет будет произведен в автоматическом режиме.

Планируется, что новую пенсию будут получать порядка 1,6 миллионов человек, проживающих в Москве. Отмечается, что 44 тысячам пенсионеров городская доплата будет установлена впервые.

«Выплаты в увеличенном размере будут произведены по обычному графику в первой декаде сентября», --говорится в материалах к заседанию президиума.

Ранее в России работающим пенсионерам повысили пенсии.