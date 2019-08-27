Россиян предупредили об опасности покупки продуктов с рук

Роскачество выпустило предупреждение об опасности покупки продуктов в несанкционированных точках продаж, передает РИА «Новости».

Ведомство напомнило, что уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, или стать источником ботулизма.

Особенно это касается продуктов животного и растительного происхождения.

«Фермеры, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта», — говорится в пресс-релизе.

В зоне риска - молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления: на заводах к производству, фасовке и хранению таких продуктов предъявляются жесткие требования по качеству и безопасности, но при приготовлении кустарным способом в них могут попасть посторонние предметы или же ингредиенты.