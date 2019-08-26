Газопровод «Северный поток — 2» построен на три четверти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

Как отмечается, сейчас работы ведутся в двух странах — в России и Германии.

Уточняется, что к настоящему моменту по дну Балтийского моря в российских, финских, шведских и немецких водах было уложено 1855 километров газопровода, что составляет 75% от общей протяженности «Северного потока — 2».

Как подчеркивается, Nord Stream 2 AG приступила к укладке финальной четверти газопровода.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока – 2».