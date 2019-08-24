Эксперты рассказали о недостатках четырехдневной рабочей недели

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Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил идею о сокращении рабочей недели до четырех дней. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, эта идея уже давно обсуждается и у нее есть не только достоинства. Несмотря на положительное влияние на экономические процессы, такой график может привести к сокращению числа работников и зарплаты. Кроме того, нагрузка на сотрудников увеличится.

«И от отдыха ох как можно устать. А уставшие от отдыха и семейных скандалов люди будут работать так же не производительно и делать столько же ошибок», — заявил Журавлев.

Доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им Г.В. Плеханова Инга Корягина среди минусов четырехдневной рабочей недели назвала более долгий рабочий день, снижение продуктивности, позднее возвращение домой и необходимость перестраивать график, чтобы ухаживать за детьми и пожилыми родственниками.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал возможным переход россиян на четырехдневную рабочую неделю при условии, что заработная плата людей и рост производительности труда должны остаться на том же уровне.