Медведев высказался о переходе на 4-дневную рабочую неделю

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, при каком условии возможен переход на четырехдневную рабочую неделю в России, сообщает ФАН.

Он пояснил, что это нововведение имеет место быть, но в перспективе. При этом заработная плата людей и рост производительности труда должны остаться на том же уровне.

«Абсолютно точно в этом случае нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя», — дополнил Медведев.

Премьер напомнил, что поручил Минтруду огласить позицию по данному вопросу. Также ведомству дано задание проработать вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере.

Он добавил, что если переход все же будет реализован, то нужно продумать все нюансы и учесть пожелания работников и работодателей. Медведев заверил, что обязательно поднимет эту тему и в общении с представителями профсоюзов.