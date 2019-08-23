Медведев высказался о переходе на 4-дневную рабочую неделю

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, при каком условии возможен переход на четырехдневную рабочую неделю в России, сообщает ФАН.

Он пояснил, что это нововведение имеет место быть, но в перспективе. При этом заработная плата людей и рост производительности труда должны остаться на том же уровне.

«Абсолютно точно в этом случае нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя», — дополнил Медведев.

Премьер напомнил, что поручил Минтруду огласить позицию по данному вопросу. Также ведомству дано задание проработать вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере.

Он добавил, что если переход все же будет реализован, то нужно продумать все нюансы и учесть пожелания работников и работодателей. Медведев заверил, что обязательно поднимет эту тему и в общении с представителями профсоюзов.