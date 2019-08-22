Трамп раскритиковал ФРС за плохую работу

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Федеральную резервную систему страны (ФРС) за некачественную работу. Об этом сообщается на странице американского лидера в твиттере.

Американский лидер пожаловался на то, что Соединенные Штаты тратят финансовых средств больше, чем конкуренты, в том числе Германия.

По мнению Трампа, ФРС не позволяет США делать то, что страна должна делать.

«Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции!», — резюмировал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены спадом мировой экономики, который может спровоцировать рецессию в США.