Зеленский пообещал выплачивать пенсии израильтянам

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые жили на Украине, но переехали в Израиль после 24 августа 1991 года. Об этом Нетаньяху написал на своей странице в фейсбуке.

По словам израильского премьера, он благодарен Зеленскому за такое решение.

«Я признателен ему [Зеленскому] за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам», — подчеркнул Нетаньяху.

Стоит отметить, что соглашение было подписано сторонами в 2008 году.

Ранее Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом.