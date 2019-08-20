«Роснефть» нарастила в 1 полугодии 2019 года среднесуточную добычу углеводородов на 1,8%

Среднесуточная добыча углеводородов НК «Роснефть» в январе-июне 2019 года выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 5,81 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (141,8 млн т.н.э. за полугодие).

В первом полугодии 2019 года объем добычи жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) вырос на 2,1% и составил 4,68 млн барр. в сутки (114,3 млн т за полугодие). Рост добычи произошел за счет продолжения активной разработки новых крупных проектов (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Кондинское месторожения), а также увеличения объемов производства на зрелых активах (Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз).

В отчетном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,62 млн барр., увеличившись на 0,3% год к году. Влияние на динамику оказало временное ограничение «Транснефтью» на прием нефти в систему магистральных трубопроводов и выполнения Компанией квот по ограничению добычи в рамках Соглашения ОПЕК+. За время действия ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» (с 1 мая по 15 июля 2019 г.) Компания была вынуждена сократить добычу на 1,7 млн тонн нефти.

Объем эксплуатационного бурения во втором квартале 2019 года увеличился на 8% по сравнению с первым кварталом и по итогам первого полугодия 2019 года достиг уровня 5,2 млн м.