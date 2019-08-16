Приставы взыскали с «алиментщиков» более 7 млрд рублей

За первые полгода 2019 года судебные приставы взыскали с должников по алиментам 7,6 млрд рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ФССП России.

Всего же на исполнении по взысканию алиментов в территориальных органах ФССП находилось более 1 млн исполнительных производств.

По информации приставов, больше всего исполнительных производств о взыскании алиментов было зарегистрировано в управлениях ФССП России по Московской, Иркутской, Кемеровской, Челябинской областям, по Красноярскому краю, по Республике Татарстан, по Москве, по Санкт-Петербургу.

Также за первое полугодие 2019 года сумма взысканных штрафов ГИБДД составила 7 млрд рублей. В ФССП отметили, что в результате деятельности судебных приставов в первом полугодии 2019 года с физических и юридических лиц взыскано 70,6 млрд руб. кредитной задолженности. Подробнее — в материале «Газете.Ru».