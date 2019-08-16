В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

В ФСБ впервые за 20 лет рассказали о числе приехавших на заработки в Россию иностранцев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек. Наибольшее количество трудовых мигрантов отмечено из Узбекистана (918 тыс.), Таджикистана (523,9 тыс.), Киргизии (265 тыс.) и Украины (164,6 тыс.).

Немалое число работников приехали также из Китая (50,2 тыс.), Германии (10,8 тыс.), Турции (10,2 тыс.),Британии (4,3 тыс.) и США (3,7 тыс.).

До 2019 года в перечне целей въезда в Россию ФСБ отсутствовала графа о работе и учебе. Эксперты считают, что измененный список повысит качество статистической информации службы.

Ранее сообщалось, почему Россию ждет наплыв мигрантов из Узбекистана.