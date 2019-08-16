Китай готов к конструктивному диалогу с Москвой по вопросу лесовосстановления

В Китае подтвердили готовность к конструктивному диалогу с российской стороной по вопросу лесовосстановления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдина Инамова.

Как отмечается, Пекин и Москва предварительно уже обсудили договоренности по началу практической реализации этой идеи. Данный вопрос также затрагивался в ходе двусторонних встреч на полях состоявшейся 15 августа встречи министров экологии стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу.

«С китайской стороной обсуждены пути налаживания сотрудничества в области лесовосстановления», — сообщил Инамов.

Представители Минприроды России считают, что эта работа потребует много времени из-за своего комплексного характера. Кроме того, предстоит выбор регионов для создания лесопитомников по выращиванию саженцев, установка конкретных задач, осуществление районирования.

Ранее сообщалось, что Россия может отказать Китаю в древесине.