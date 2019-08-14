Бурджанадзе оценила убытки Грузии от конфликта с Россией

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе рассказала о финансовых убытках страны от конфликта с Россией. Об этом она заявила в эфире НСН.

Комментируя заявление директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко об убытках Грузии в размере $60 млн, она назвала этот показатель преуменьшенным.

По ее словам, потери Грузии в 10 раз больше и достигают около $700 млн.

Бурджанадзе также отметила, что после заявления о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией национальная валюта страны — лари — резко упала по отношению к доллару.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии подсчитал потери туристического сектора из-за России.